EasyJet Holidays  cancella le partenze fino al 24 marzo

A causa delle continue restrizioni di viaggio in tutto il Regno Unito, EasyJet Holidays ha cancellato tutti i viaggi fino al 24 marzo compreso.

Come riportato da Travelmole, l'operatore, che aveva già posticipato il programma fino alla fine di febbraio, ha dichiarato di voler fornire la massima flessibilità possibile ai consumatori interessati, con opzioni di credito o rimborso delle somme versate.



Inoltre, i clienti con prenotazioni in partenza oltre il 24 marzo possono modificare o spostare la loro vacanza fino a 28 giorni prima del viaggio senza alcun costo di modifica.

Matt Callaghan, customer director di EasyJet Holidays, ha dichiarato: "Vogliamo garantire ai nostri clienti la massima flessibilità. Siamo orgogliosi del fatto che, laddove abbiamo avuto la necessità di annullare le partenze, siamo stati in grado di procedere al rimborso in media in 12 giorni. Vediamo la luce alla fine del tunnel grazie al vaccino e non vediamo l’ora di ripartire”.