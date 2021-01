Giocamondo, arriva il catalogo 2021 'Anni d'Argento'

Soggiorni al mare o in montagna, proposte legate alle terme oppure crociere nel Mediterraneo o nei mari del Nord. Sono questi i contenuti del nuovo catalogo di Giocamondo ‘Anni d’Argento’, che si rivolge appunto al pubblico della terza età.

“Per i soggiorni al mare, con hotel o villaggi a ridosso della spiaggia – spiega il t.o. in una nota -, sono diverse le località individuate: da Badesi, in Gallura, sulla costa sarda, a Santa Sabina in Puglia; da Silvi Marina e Giulianova Lido in Abruzzo a Gabicce e alla riviera romagnola con Rimini”.



Sul fronte della montagna, invece, Trentino e Lombardia sono le due regioni coinvolte, con Pinzolo e Pejo Terme nel primo caso, Boario Terme e Aprica nel secondo. Per i soggiorni termali, invece, sono state selezionate alcune tra le principali località di riferimento a livello nazionale, come Ischia, Riolo Terme, Abano Terme, Montecatini. Quanto alle crociere, infine, le proposte sono targate Costa.