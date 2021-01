Caleidoscopio-Oltremare riparte dalla Polinesia

Il nuovo anno di Caleidoscopio-Oltremare parte con la campagna ‘Restart Polinesia’, lanciata insieme all’ente Polinesiano ‘Le Isole di Tahiti’ e Air Tahiti Nui. Obiettivo dell’operazione, far ripartire i flussi turistici verso la destinazione.

Il tour operator ha previsto uno sconto di 200 euro a coppia per i clienti che prenotarenno pacchetti sulla meta, oltre a una policy di cancellazione con zero penali e rimborso dell’intero acconto per qualsiasi motivazione entro un mese dalla partenza.



“La Polinesia rappresenta per noi una destinazione di fondamentale importanza – dichiara Simone Ghelfi (nella foto), cmo del gruppo - e grazie alla solida partnership che ci lega a tutti gli stakeholders della destinazione abbiamo lanciato questa iniziativa che sarà affiancata da una massiva campagna di comunicazione (per lo più digital) a supporto dell’iniziativa che prevederà altresì premi e incentivi anche per gli agenti nostri clienti al raggiungimento di obiettivi (di fatturato e formativi insieme) all’interno del sistema di gamification di Caleido College, la nostra piattaforma e-learning di formazione che continua a riscuotere un grandissimo successo con oltre 1.400 iscritti attivi” .