Il Gruppo Carnival rivede i tempi di consegna delle nuove navi

Nel 2021 il Gruppo Carnival prenderà in consegna solo una nuova nave ed eliminerà un'altra unità della sua flotta di nove marchi.

Il Gruppo ha così rivisto i piani iniziali, che prevedevano quest’anno la consegna di cinque nuove unità.

La Rotterdam di Holland America Line debutterà a fine luglio, mentre le altre navi che avrebbero dovuto entrare in servizio quest’anno posticiperanno l’inizio delle crociere a data ancora da destinarsi.

Il cfo del Gruppo, David Bernstein, non ha comunque parlato di alcun annullamento degli ordini. "Abbiamo rinegoziato le date di consegna e abbiamo registrato ritardi sui lavori, ma non ci sono clausole che prevedano l’annullamento nei contratti sulle navi attualmente in costruzione”.



Come riportato da Travel Weekly, Carnival ha poi reso noto che le 14 navi in ordine tra il 2019 e il 2022, unite alle 19 navi che verranno dismesse (il 13% circa della capacità totale pre crisi ma solo il 3% del reddito operativo del 2019), porteranno la capacità totale del Gruppo a crescere del 5,6% entro fine 2022. L’obiettivo è quello di arrivare ad avere una flotta più efficiente, con un'età media delle navi di 12 anni nel 2022.