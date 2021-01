Master Group riparte con il brand HR Hotels e Resort

Master Group rilancia e si concentra su nuovi investimenti.

Molte le novità in cantiere, a cominciare dal brand HR Hotels e Resort.

"Abbiamo una grande voglia di ripartire e desideriamo farlo trasmettendo al mercato un messaggio di fiducia e stabilità. Certamente non possiamo nascondere le serie difficoltà riscontrate per traghettare l'azienda a tempi migliori, non dimenticheremo facilmente le immagini di aeroporti vuoti, città deserte, fiumi di cancellazioni, comunicazioni angoscianti e preoccupazioni dei nostri partner, ma siamo altresì certi che il futuro sarà ricco di successi e vittorie - spiega Lino Cangemi (nella foto), general manager di Master Group Tour Operator -. La grande novità in casa Mgto è il brand HR Hotels e Resort, società di gestione alberghiera nata dalla sinergia e dalla capacità imprenditoriale di due famiglie che provenendo da esperienze diversificate in ambito turistico hanno colto l’opportunità di avviare insieme un progetto aziendale ambizioso e di ampie vedute. Cominciamo dunque con La Conchiglia Suites & Spa, prestigioso 4 stelle a Capo Vaticano, che entra a pieno regime nella gestione operativa della società”.

Master Group allarga il raggio d’azione anche alla Capitale.

"Vorrei potervi già dire dove sta puntando Mgto Lab, ma la prudenza impone di attendere ancora un po’ di tempo”.