Carnival Cruise Line cancella le operazioni negli Stati Uniti fino al 31 marzo

Carnival Cruise Line posticipa fino al 31 marzo lo stop di tutte le operazioni negli Stati Uniti: è questa la comunicazione che, stando a quanto riportato da eTurboNews, stanno ricevendo adv e ospiti americani in queste ore.

In sintesi, sono cancellati tutti gli imbarchi da homeport statunitensi fino al 31 marzo: il termine viene esteso al 10 aprile per quanto riguardala Carnival Freedom in partenza da Galveston, al 16 settembre per gli itinerari a bordo della Carnival Miracle da San Diego e San Francisco, oltre alla crociera da Singapore a Brisbane in programma con Carnival Spirit il 12 giugno.



"Siamo spiacenti di deludere i nostri ospiti - commenta Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -: continuiamo a lavorare sui nostri piani per riprendere le operazioni nel 2021 con un approccio graduale".