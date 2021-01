Mele, Mappamondo: “Guardiamo avanti con fiducia, il motore si riaccenderà”

Mappamondo mette in tavola le sue carte, punta sulla fiducia nella ripartenza e lancia la programmazione che prenderà il via già in primavera.

"Veniamo da mesi difficili, ma guardiamo avanti - dice Andrea Mele (nella foto), presidente e ceo Mappamondo -. Abbiamo la concreta speranza che il motore si riaccenderà, soprattutto in vista della prossima estate. È stato con questa prospettiva, fondata sui dati di cui disponevamo e sulla nostra visione di quel che sarà, che in questi mesi abbiamo lavorato intensamente e con grande determinazione. Ora siamo pronti a ripartire con la giusta dose di concretezza ma anche di positività, da quella che è sempre stata la nostra forza: la qualità e competitività del prodotto frutto di partnership ultradecennali dirette con gli alberghi e i principali fornitori locali".



Così su sito del tour operator sono disponibili i 6 nuovi cataloghi con validità fino al 31 dicembre 2021, oltre ad offerte per Pasqua su Dubai e Maldive e per viaggi di nozze da maggio a ottobre 2021. Online anche già le prime offerte per Expo2020, in programma a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, mentre a breve verranno caricate le offerte per agosto 2021.



Mappamondo ha dato la priorità a quelle destinazioni che già hanno riaperto le frontiere o che si ritiene le riapriranno per l’estate; inoltre, con la nuova versione tecnica dei preventivi permetterà l’elaborazione in tempi ancora più rapidi di proposte di viaggio, che aiuteranno le agenzie nel loro lavoro con i clienti.