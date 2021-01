Tui, Joussen: “Ottimista sull’estate 2021. Ripristinato l’80% dei voli”

L'amministratore delegato di Tui, Fritz Joussen, ha lanciato un messaggio di ottimismo per gli albergatori, affermando di aspettarsi un’“estate relativamente normale” in termini di viaggi perché la vaccinazione contro il coronavirus contribuirà ad eliminare le restrizioni”.

Joussen spiega che “Tutte le nostre ricerche di mercato dimostrano che c'è una grande voglia di viaggiare in questi tempi difficili. Quando il vaccino comincerà a funzionare a pieno regime, le restrizioni potranno essere drasticamente ridotte", ha aggiunto Joussen in un commento pubblicato sul Rheinische Post e riportato da Preferente. Tuttavia, il primo semestre sarà ancora difficile e il 2021 sarà un anno di transizione prima che il turismo riprenda il suo movimento pre-crisi.



Tui offrirà l'80% dei voli abitualmente garantito e si prepara a proporre nuovamente le crociere con le 16 navi di cui dispone.

Joussen è convinto della redditività dell'attività, a maggior ragione dopo l'approvazione da parte del governo tedesco di un terzo piano di salvataggio. Questa iniezione economica aiuterà "a tenere la barra dritta in questi mesi e a garantire la liquidità se la pandemia continua nel nuovo anno”.

Tui si concentrerà anche nel 2021 nella ristrutturazione delle unità aziendali, nella digitalizzazione e nella riduzione dei costi.