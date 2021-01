Viaggiare nell'anno nuovo: le strategie dei t.o. internazionali

di Oriana Davini

Dalla sicurezza alle policy di cancellazione, dalle assicurazioni alle mete: i t.o. stanno lavorando per adattare il prodotto alle nuove esigenze nate durante la pandemia e che probabilmente rimarranno ancora a lungo tra le richieste dei clienti.

Come cambieranno i viaggi sugli scaffali delle adv nei prossimi mesi? Travelpulse ha provato a riassumere i trend già in atto per i t.o. internazionali.



Flessibilità

Opzioni di prenotazione flessibili, assicurazioni dall'ampia copertura che includono anche il Covid-19, piani di cancellazione estesi: i t.o. hanno già adeguato in larga parte le loro policy per cercare di ricostruire la fiducia tra i viaggiatori.



I tour di gruppo privati e domestici

Lato prodotto, rimarrà l'esigenza di spazi aperti, distanziamento dagli altri e voglia di cercare sentieri poco battuti. Emerge il trend dei tour di gruppo privati per 10 o più persone, dove i partecipanti possono personalizzare la vacanza con autista privati, esperienze studiate ad hoc e ovviamente itinerari preimpostati in base alle richieste. Adventures by Disney, per esempio, offre tour privati da aprile 2021 per gruppi di 12 ospiti o meno senza limiti di età minima in Costa Rica, Egitto, Grecia, Italia o Perù.



Si amplierà ulteriormente anche la proposta di pacchetti dedicati al turismo domestico ma lungo itinerari poco battuti o ancora sconosciuti dal turismo di massa. L'abbiamo visto anche in Italia con il boom dei piccoli borghi e del turismo open air, entrati nei cataloghi dei tour operator.