Azimut tour operator: focus sui mercati europei con un catalogo multimediale

Azimut t.o. punta sul turismo esperienziale. L’operatore mira a investire sul mercato europeo e propone la versione multimediale in chiave Usb già presentata a TTG Travel Experience tradotta in tedesco, francese, inglese, spagnolo, norvegese, danese, svedese, ungherese, polacco e bulgaro.

Il catalogo è dedicato esclusivamente ai primi mercati che il tour operator sta pianificando in operazioni con voli di linea da maggio ad agosto, per arrivare all’autunno con le prime rotazioni charter.

Grazie poi alla ‘Vacanza senza pensieri’, il tour operator mette in campo una promozione attiva per tutto il 2021 che comprende annullamenti gratuiti fino a 48 ore dalla partenza su tutta l'offerta primavera e autunno. L’iniziativa ha lo scopo di sostenere il booking in questo periodo di incertezza, per “riportare i clienti in agenzia e stare concretamente dalla parte del mercato”, con tour operator e adv internazionali che “tornino a programmare piccoli gruppi per poi pian piano ripristinare una situazione di normalità, anche se per questa dovremo attendere il 2023” chiarisce il ceo dell’operatore Luca Ruco (nella foto).



La promozione consente di annullare gratuitamente e per qualsiasi motivo la propria prenotazione fino a 48 ore prima della partenza e tutte le partenze sono coperte dalla polizza Covid Free che Azimut regala al momento della prenotazione.

“Osserviamo che una parte di clienti sta comunque decidendo di prenotare una vacanza con noi tramite i nostri partner, nonostante la complessità dell’attuale scenario internazionale. Per rispetto nei loro confronti e delle agenzie che continuano a lavorare con la professionalità e la dedizione di sempre, abbiamo dato vita alla campagna 'La vacanza senza pensieri'. Vuole essere un gesto tangibile di vicinanza a un mercato ingiustamente penalizzato come quello del turismo. Il nostro impegno è totale perché in caso di annullamento l’eventuale penale è interamente a carico di Azimut e non comporta alcun impegno economico da parte delle agenzie o dei clienti”.