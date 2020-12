di Remo Vangelista

Luca Zaia ha detto quello che pensano molti vettori: “Il vaccino certamente è volontario, ma chi rappresenta un rischio per gli altri avrà dei problemi. Le compagnie aeree hanno iniziato a dire che vogliono passeggeri con la garanzia del vaccino, ma presto lo chiederanno anche le strutture ricettive”.

Tante linee aeree hanno infatti messo le mani avanti spiegando che nei prossimi mesi valuteranno se e come inserire questa clausola per salire a bordo.



In una lunga intervista apparsa sul Corriere della Sera, il presidente della Regione Veneto ha anticipato che anche gli alberghi potrebbero richiedere la garanzia del vaccino. Ma compagnie e hotel sapranno resistere e alzare la barriera quando ripartirà la macchina del turismo?



Il ritorno dei clienti potrebbe fare chiudere un occhio a qualcuno. Per ora sembra ancora presto per parlarne, ma le prossime settimane ci diranno quale strada prenderà il trasporto aereo e l’industria dell’accoglienza.