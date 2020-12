Il sogno infranto di Ocean Builder: le assicurazioni non sostengono il progetto della nave - residenza

E’ finito prima di incominciare il sogno di Ocean Builder, che voleva creare una comunità autonoma stanziata su una nave da crociera al largo di Panama. Questo perché nessuna assicurazione ha accettato di garantire il progetto che ormai era stato già lanciato.

Dopo aver rilevato da Carnival Corporation la Pacific Dawn ribattezzandola Satoshi, Ocean Builder mirava a creare una comunità autonoma stanziata sulla nave da crociera al largo di Panama. E aveva già e aveva già iniziato a vendere le cabine-residenze. Ma nessuna assicurazione ha accettato di garantire il progetto e il ceo Grant Romundt ha dovuto informare che “Non saremo in grado di procedere a causa di grandi compagnie assicurative che non possono adattarsi a idee innovative”. Senza assicurazione il Satoshi non può avere un equipaggio, il che significa che la nave perderebbe l'abilitazione di classe e la bandiera e qualsiasi possibilità di gestire le attività a bordo.



L’unità, attualmente in navigazione nel mar dei Caraibi verso Panama, nelle scorse settimane era stata portata in bacino a Gibilterra dove era stata revisionata. Purtroppo, nonostante sia in piena efficienza, a causa del fallimento del progetto è stata venduta per essere rottamata.



Ocean Builders aveva preso in consegna la Pacific Dawn lo scorso 5 novembre; come riportato da The Medi Telegraph, la società aveva avviato una procedura d'asta per vendere le cabine come residenze specificando che la nave sarebbe diventata un centro per imprenditori e società di criptovaluta che volevano testare la loro tecnologia in un ambiente controllato.

Oltre alle residenze l’armatore stavo gestendo l’organizzazione delle attività commerciali come ristoranti, intrattenimento e altri servizi.