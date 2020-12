Celebrity Cruises, più Asia e Sud America nel 2022

Nuovi itinerari in Asia e in Sud America andranno a comporre la programmazione 2022-2023 di Celebrity Cruises. La compagnia di crociere ha alzato il velo sull’offerta, che includerà più di 30 partenze con Celebrity Solstice e Celebrity Infinity.

La prima salperà alla volta dell’Estremo Oriente, da settembre ad aprile, mostrando le destinazioni più suggestive di Cina, Giappone e Thailandia.



Celebrity Infinity, invece, si dirigerà a sud dell’Equatore da dicembre ad aprile, conducendo i passeggeri alla scoperta di Argentina, Brasile, Cile e Uruguay. A questi itinerari si aggiungerà la spedizione verso l’Antartide.



Le altre proposte

La programmazione in Asia includerà, inoltre, più partenze per il Giappone; nuovi itinerari di 12 notti con pernottamento a Kyoto (Osaka) o Kobe, in Giappone, o a Bangkok, in Thailandia; visite al nuovo porto di Subic Bay, nelle Filippine, ex base navale degli Stati Uniti. 



In Sud America, le proposte includeranno: pernottamenti a Buenos Aires; una crociera in Antartide di 14 notti; itinerari di 9-14 notti, che toccheranno più id 20 destinazioni in 6 Paesi.