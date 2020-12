Potenziamento del prodotto e un nuovo portale hotel che debutterà non appena le condizioni lo permetteranno. Corre su questi binari la strategia di Albatravel per il 2021 riassunta dal suo direttore vendite Luca Riminucci (nella foto).

I lunghi mesi di traffico ridotto, e ora il duro colpo inflitto alle prenotazioni di fine anno, lo hanno provato. Ma il manager guarda con fiducia alla prossima stagione: "C'è tanta voglia di viaggiare, ce lo dicono le agenzie e anche i fornitori. E paradossalmente – racconta su TTG Yearbook 2020 - c'è tanta gente che non ha fatto vacanza in questi mesi, che è pronta a investire. Ecco perché, appena ci sarà la tranquillità di muoversi in sicurezza, penso che la domanda riprenderà a crescere velocemente".



Nell’intervista rilasciata a TTG Italia Riminucci fa il punto sulla situazione attuale e sviscera i programmi per il prossimo anno, con un’attenzione ancora alta al turismo domestico.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG YEARBOOK 2020, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.