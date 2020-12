Fain, Royal Caribbean: “La svolta grazie all’introduzione del vaccino”

Il ceo di Royal Caribbean Group, Richard Fain (nella foto), ha affermato che per la ripartenza delle crociere il Gruppo punta molto sull’introduzione del vaccino. Facendo riferimento all’inizio del piano di distribuzione dei vaccini e all’elevato livello di efficacia, in un video diffuso su YouTube Fain ha spiegato agli adv che i vaccini sono "un punto di svolta. Pensavo ai vaccini come all'arma risolutiva della crisi, ed ora eccoli qui. Ora, non dobbiamo fare affidamento esclusivamente su test e protocolli sanitari per consentire al Gruppo di riprendere a navigare. Finalmente, abbiamo i vaccini per guidare la battaglia contro il Covid".

L’introduzione del vaccino ha modificato la strategia di rientro in servizio delle navi di Royal Caribbean Group. "In precedenza, ci aspettavamo che le crociere riprendessero basandosi sulla creazione di una ‘bolla virtuale’ di sicurezza a bordo, ma i vaccini hanno cambiato lo scenario. Oggi immaginiamo che il fattore chiave ma non esclusivo saranno i vaccini, piuttosto che solamente i protocolli".



In effetti, il recente esempio di un test falso positivo su Quantum of the Seas di Royal Caribbean International in partenza da Singapore ha permesso alla compagnia di testare i suoi protocolli. "L'ospite non aveva Covid, ma il falso positivo ci ha dato la possibilità di testare le nostre procedure, che hanno funzionato nel migliore dei modi".