TTG Italia prosegue sulla strada di un’informazione sempre aggiornata e puntuale e stringe una partnership con Etoa, l’associazione europea del turismo che raccoglie operatori e fornitori di servizi turistici nelle destinazioni europee.

La rete

Con sedi a Londra e Bruxelles, l’associazione conta una rete a livello mondiale di oltre mille 300 associati e intende potenziare lo sviluppo sui principali mercati di riferimento. Da qui l’interesse a stringere un accordo con TTG Italia, che pubblicherà in esclusiva e in anteprima una serie di dati e ricerche condotti da Etoa. Inoltre, TTG Italia avrà la possibilità di accedere al portale riservato agli associati e di coadiuvare futuri webinar gratuiti incentrati sul mercato italiano.



Il rilancio in Europa

La forza di Etoa risiede nella diverse caratteristiche dei propri membri e nella volontà di fare fronte comune, condividendo informazioni e dati per rilanciare il turismo in Europa. E proprio per sostenere il comparto turistico in questa delicatissima fase, per la prima volta in 30 anni, Etoa apre ai nuovi soci indipendentemente dalla situazione finanziaria. A quanti desidereranno associarsi nel 2021, infatti non verrà richiesto alcun canone di abbonamento. Il contributo è volontario e l’adesione all’associazione offre anche l’opportunità di partecipare ai tutti gli eventi organizzati a titolo completamente gratuito.



L'accordo

Dal canto suo, con l’accordo TTG Italia si impegna a diffondere notizie firmate da Etoa attraverso tutti i canali a sua disposizione e a sostenere tutte le iniziative che verranno intraprese sul nostro mercato.



L’articolo completo è disponibile sullo Yearbook 2020, anche online sulla digital edition.