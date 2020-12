di Oriana Davini

“Per il momento sto fuori dalla tana e guardo cosa succede”: Danilo Curzi (nella foto) è in allerta. La sua Idee per Viaggiare per scelta aziendale non ha chiuso: “Ho 140 persone in tutto e a rotazione siamo in 30-35 ad analizzare e sviluppare una serie di cose che il tempo non ci aveva permesso di fare prima”.

Vietato fermarsi

Vietato fermarsi, anche in tempi così difficili: il t.o. punta sulla ripresa a partire dalla prossima primavera, data verso la quale ha spostato tutta la programmazione, inclusa quella sul prodotto core business, la Maldive. La versa svolta, dice, “sarà il vaccino. Intanto stiamo preparando il nuovo sito e la digitalizzazione dell’azienda, anche verso le adv. Questa situazione potrebbe essere l’occasione per trovare un nuovo modo di vivere il nostro lavoro, anche perché al momento nessuno sa quale sarà davvero l’impatto del Covid-19”.



Investire per essere pronti

Questione di scelte e di mettere mano al portafoglio: “Mi auguro che non siano vittime nel settore: noi abbiamo scelto di investire ogni mese dei soldi in modo ponderato per farci trovare pronti, perché la pandemia ha fatto per lo meno emergere il ruolo fondamentale di t.o. e adv e l’importanza delle tutele”. Una cosa è chiara: non si quando ripartirà davvero il settore ma “chi rimane fermo in attesa di alzare la serranda pensando che tutto sarà come prima sbaglia”.