In ottempreanza al nuovo Dpcm in vigore da oggi, Costa Crociere sospende le proprie attività dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Si tratta di una pausa temporanea che, e come riconosciuto dal Governo stesso, non mette in discussione la solidità dei protocolli sanitari adottati in collaborazione con le autorità italiane. Nel periodo delle feste, Costa Crociere garantirà comunque che le proprie navi ferme nei porti siano di supporto con iniziative che consentano di sostenere le necessità delle comunità in un periodo di crisi, con speciali programmi di donazione di cibo e derrate alimentari in collaborazione con le istituzioni locali.



Lo stop delle crociere non colpisce solo la compagnia, ma l’intero ecosistema che dipende dalle crociere, come le agenzie di viaggi, i cantieri navali, i porti e le attività locali delle destinazioni.

Le crociere Costa riprenderanno con Costa Smeralda il 7 gennaio 2021 con l’itinerario di una settimana dell’ammiraglia della flotta Costa, dedicato esclusivamente all’Italia, che potrà essere suddiviso in due crociere brevi di tre e quattro giorni, con partenza da Civitavecchia. La minicrociera di quattro giorni è diretta in Centro e Sud Italia, con scali a Napoli, Messina e Cagliari. Quella di tre giorni punta invece al Centro e Nord Italia e prevede visite a Civitavecchia, La Spezia e Savona.