Silversea: oltre 300 nuovi itinerari per il 2022-2023

Silversea Cruises offrirà 315 nuovi viaggi da marzo 2022 a maggio 2023. Le nuove crociere saranno disponibili solo per i membri della Silversea’s Venetian Society fino al 10 dicembre, quando si apriranno uffcialmente le vendite.

Come riportato da TTG Media, i pacchetti includono escursioni a terra e tariffe aeree di andata e ritorno e coprono 669 destinazioni in 114 paesi. "Siamo molto orgogliosi di lanciare la prevendita in anteprima ai membri della Silversea’s Venetian Society - afferma Roberto Martinoli, presidente e amministratore delegato di Silversea -. Con le escursioni a terra e il viaggio aereo di andata e ritorno inclusi nella tariffa della crociera per tutte e 10 le navi della flotta, i nostri ospiti scopriranno le esperienze più straordinarie in tutto il mondo con il massimo comfort. Ancora una volta, stiamo allargando i confini nelle crociere ultra-lusso".



Gli itinerari comprendono 61 scali inaugurali, tra cui Eidfjord in Norvegia, Rio Guajara in Brasile e Foula nelle Shetland. Ci sono anche 30 viaggi in Antartide e 12 che includono l'Artico e la Groenlandia. Le opzioni nel Mediterraneo sono 61, con nuovi itinerari per Capo Verde su Silver Cloud e Silver Dawn. Inoltre, il primo Grand Voyage europeo di Silversea andrà da Atene a Stoccolma, con partenza nel marzo 2022 per toccare 72 destinazioni in 22 paesi.