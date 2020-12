di Adriano Lovera

La prima parte degli aiuti a fondo perduto per agenzie e tour operator, disposti con l'apposito Fondo del Mibact dovrebbero arrivare a giorni, benché fossero attesi per metà novembre.

È la rassicurazione che proviene da Fto, emersa nel corso di un webinar di aggiornamento sui temi fiscali. “L'intoppo è dovuto a passaggi burocratici: servono due ok distinti dalla Ue, uno per gli aiuti sotto gli 800mila euro, l'altro per quelli superiori. Il Mibact purtroppo non invia riscontri alle imprese quando riceve la documentazione, ma non dovrebbero esserci problemi sia per chi si trovava nell'allegato A, quindi con la domanda ok, sia per chi era nel B e C e doveva fornire ulteriori informazioni” ha detto Gabriele Milani, direttore di Fto.



Contributo esentasse

E arrivano altre tre precisazioni. “Il contributo è esentasse, ora ne abbiamo conferma certa” dice Pierluigi Fiorentino, consulente fiscale Fto.



Secondo: c'è flessibilità sul Durc, uno dei documenti principali che viene vagliato. Se valido alla data del 29 ottobre, è considerato utile fino al 31 gennaio, anche se tecnicamente scade prima.



“Infine, c'è la questione del contributo di aprile legato alla perdita di fatturato, erogato dall'Agenzia delle Entrate. Chi fosse stato scartato da quel bando, non per forza è escluso da quello del Ministero, sono due provvedimenti separati. L'unico collegamento sta nel fatto che la cifra del Mibact viene ridotta in percentuale per chi avesse percepito anche la prima”.



Confermata, infine, la serie di misure disposte dall'ultimo decreto Ristori-quater tra cui rinvio dei versamenti tributari e contributivi e indennizzi agli stagionali del turismo e ai dipendenti del settore.