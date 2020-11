Ncl invita a guardare al futuro sulle note dei Queen con la campagna ‘Break Free’

Riprende le note dei Queen e invita a guardare oltre il 2020 la nuova campagna globale di Norwegian Cruise Line. Dopo aver alzato il velo sugli itinerari del 2023, la compagnia di crociere lancia infatti lo spot ‘Break Free’, esortando i viaggiatori, attraverso il celebre brano del gruppo britannico ‘I want to break free’, a riaccendere i loro sogni di viaggio e a realizzarli.

“Con questa nuova campagna, speriamo di riaccendere nei viaggiatori uno sguardo ottimista per il futuro”, spiega Harry Sommer, amministratore delegato di Ncl.



“Tutti – aggiunge Isis Ruiz, chief marketing officer di Ncl - condividono lo stesso desiderio di ‘Break Free’ e di riscoprire la passione di viaggiare e di esplorare il mondo, quindi per la prima volta abbiamo introdotto una campagna veramente globale. Siamo più vicini che mai al nostro ritorno in mare e non vediamo l'ora di accogliere presto i nostri ospiti".