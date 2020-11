Ncl: in vendita gli itinerari 2023

Non aveva mai messo in vendita i viaggi con così tanto anticipo. Ma le vicende attuali del turismo impongono un netto cambio di marcia e così Ncl ha deciso di mettere a disposizione dei clienti le crociere per l’estate 2023. Dal Mediterraneo all’Alaska fino a Bermuda e Caraibi, sono ora disponibili per i clienti che vogliono tornare a programmare viaggi.

Non solo: come riporta travelmole.com, la compagnia di crociere ha varato pochi giorni fa una docuserie chiamata ‘Embark’, proprio per ricordare ai clienti l’esperienza della crociera.



Un traino all’apertura delle vendite annunciata ora.