di Oriana Davini

In attesa che riprenda la destinazione core business, le Maldive, Sporting Vacanze è al lavoro per creare nuovi prodotti da vendere in adv.

In arrivo, anticipa a TTG Italia il general manager Andrea Vannucci (nella foto), c'è l'ampliamento di Passione Italia, linea creata la scorsa estate con un'offerta nazionale: "Confermiamo l'impegno in esclusiva con il Gattopardo di Lampedusa e la Tenuta di Murlo in Umbria, che ci hanno dato moltissime soddisfazioni anche grazie alla scelta presa con i proprietari di venderle esclusivamente in adv, senza inserirle sulle Ota".



Nel 2021, prosegue, "ci sarà sempre un occhio importante sull'Italia: stiamo lavorando a una nuova linea di tour itineranti, alcuni saranno fotografici e altri seguiranno filoni tematici che sveleremo nelle prossime settimane".



Il logo è già pronto, manca la firma sul contratto e poi "qualcosa di nuovo arriverà in adv".