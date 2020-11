di Isabella Cattoni

“La pandemia passerà. Deve passare e ne usciremo rafforzati. L’importante è resistere ora”. Parola di Stefano Pompili (nella foto), direttore generale di Veratour, azienda familiare che in 30 anni di attività ha inanellato una continua crescita del volume d’affari e bilanci sempre in utile Fino al fatidico 2020, anno che porta con sé un’inevitabile flessione, ma che Pompili vuole lasciare alle spalle senza perdere la fiducia nel futuro.

Le soluzioni possibili

“Quando verrà distribuito il vaccino anti covid-19 assisteremo sicuramente a un rimbalzo importante e alla ripresa piena dei viaggi. Fino ad allora tuttavia occorre cercare alternative per riprendere quota”.

Sì ai tamponi rapidi in aeroporto, “che noi t.o. saremmo pronti a sovvenzionare pur di ripartire”, e sì ai corridoi “anche solo verso qualche destinazione a medio e lungo raggio, come Egitto, Maldive o Zanzibar, sulla scorta di quanto stanno tentando di fare gli altri Paesi europei”.

Perché a destinazione, assicura Pompili, “Saremmo noi a garantire la sicurezza e la serenità dei clienti, tutti italiani e tutti ospitati nelle nostre strutture rigorosamente a impronta ‘made in Italy”.



La corsa all'estate 2021

Intanto, la corsa all’estate 2021 è cominciata ed è caratterizzata dalla virata in direzione di un prodotto di prossimità. “A cavallo fra fine novembre e i primi di dicembre presenteremo al mercato le novità sulle quali stiamo lavorando nel Sud Italia, che porteranno i VeraClub da otto a dieci. sul totale delle 40 strutture disponibili nel mondo. E interessanti opportunità vanno delineandosi anche nell’area mediterranea, specie in Grecia, Tunisia ed Egitto, a causa dell’assenza di alcuni dei grandi competitor stranieri che fino all’anno scorso avevano condizionato il mercato.



Occhio attento al pricing

Una cosa è certa: mai come in questo momento è necessario continuare a investire, “sul fronte del prodotto e della digitalizzazione. E tenere gli occhi aperti sul pricing, ragion per cui abbiamo introdotto una fascia in più per premiare la prenotazione anticipata, con riduzioni fino a 500 euro a coppia o a famiglia per chi prenota 30, 60, 90 o 120 giorni prima della partenza”. E poiché la leva principale non sarà il prezzo, ma il prezzo finito, “abbiamo introdotto una quota fissa, che non risenta di eventuali adeguamenti carburante o cambi con il dollaro”. A queste novità si associa un’assicurazione completa che copre qualsiasi eventualità e che dovrebbe contribuire a rasserenare i clienti consentendo loro di ricominciare a pensare a un viaggio.

La strada di Veratour è tracciata, ma servono ancora pazienza e tanto coraggio.