Costa Crociere Foundation, al via il progetto educativo 'Guardiani della Costa'

Quarto appuntamento con Guardiani della Costa, il progetto nazionale di educazione ambientale promosso da Costa Crociere Foundation, che quest’anno si focalizza sulla sensibilizzaizone all’inquinamento delle coste e dei mari dovuto all’abbandono sulle spiagge dei dispositivi di protezione contro il Covid-19.

Guardiani della Costa è un progetto educativo che si inserisce all’interno del percorso didattico delle scuole primarie e secondarie, offrendo gratuitamente risorse digitali create appositamente da un team di biologi marini ed esperti di tecnologie sui temi della biodiversità nel Mediterraneo, del cambiamento climatico e dell’inquinamento marino.



“Guardiani della Costa è uno dei più grandi progetti di citizen science mai realizzato in Italia. Nei tre anni dal suo avvio ha coinvolto attivamente mille400 insegnanti e oltre 12mila studenti di 294 scuole superiori in tutta Italia, che hanno adottato oltre 2.200 km di coste del nostro Paese e raccolto oltre 105mila dati scientifici. E da quest’anno è disponibile anche un percorso dedicato alle primarie e secondarie di primo grado, a cui in poche settimane hanno già aderito 650 insegnanti di 600 scuole - ha spiegato Davide Triacca, segretario generale di Costa Crociere Foundation -. Il valore aggiunto di questo progetto è la capacità di creare un legame diretto con le comunità locali, coinvolgendo in primo luogo i cittadini più giovani, sensibilizzandoli su temi che sono di fondamentale importanza per il futuro e la sopravvivenza del nostro territorio, del nostro mare e delle nostre spiagge”.



Nel percorso formativo di Guardiani della Costa è stato dedicato un approfondimento specifico sul tema dell’abbandono dei dispositivi di protezione personale usati. Appena sarà possibile riprendere le uscite didattiche in spiaggia in sicurezza, verrà richiesto ai partecipanti di monitorare la presenza di questa tipologia di rifiuti nei tratti di costa adottati, in accordo con un protocollo scientifico sviluppato dal team di esperti guidati da Enea.



Le iscrizioni online per l’anno scolastico 2020-21 sono aperte sino al 30 novembre 2020 per le scuole secondarie di secondo grado e per le scuole primarie e secondarie di primo grado.