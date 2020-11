Disney Cruise Line, possibile il ritorno sui mari a febbraio 2021

Disney Cruise Line è pronta a tornare in mare? Sembra che la prima nave destinata a salpare di nuovo sarà Disney Wonder, diretta attualmente verso il suo home port di Port Canaveral. Quello che rimane ancora in dubbio è il quando.

Il 2020 è ormai un capitolo archiviato, motivo per cui l'orizzonte diventa il 2021, verosimilmente febbraio. La tempistica è dettata dalla messa a punto di tutti protocolli imposti dai Centers for Disease Control and Prevention. Come riporta travelpulse.com, come tutte le altre compagnie di crociera, prima di accogliere i passeggeri a bordo anche Disney Cruise Line dovrà preventivamente effettuare degli itinerari di prova.



Gaia Guarino