World Explorer presenta Italian Explorer, il prodotto tricolore

Un webinar dedicato a Italian Explorer, il nuovo brand lanciato da World Explorer nel settembre scorso proposto come percorso di scoperta della Penisola.

È quello che organizza il gruppo, che racchiude sotto il medesimo cappello i brand specializzati African Explorer, Sea Explorer e Asian Explorer il prossimo 25 novembre.



L’obiettivo è permettere agli agenti di viaggi di conoscere più da vicino il nuovo brand ed il suo prodotto selezionato e complesso che, seppur a corto raggio, sarebbe difficile da organizzare senza assistenza.



Un prodotto che mantiene la filosofia di tutti gli altri brand: non turisti ma viaggiatori.



Insieme al product manager Arnaldo Triggiani sarà presente anche il general manager World Explorer, Alessandro Simonetti (nella foto) che afferma: “Abbiamo la fortuna di vivere nel Paese più bello del mondo e, detto da me che amo l'Africa da più di 40 anni, ha per la nostra realtà un valore molto particolare. È arrivato il momento di tornare a scoprirlo davvero, cambiando il nostro punto di vista”.



Per gli interessati è possibile iscriversi al webinar a questo link.