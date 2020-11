Holland America e Seabourn annunciano ulteriori cancellazioni

Anche Holland America Line e Seabourn annunciano ulteriori cancellazioni per il 2021. Secondo quanto riportato da TravelMole, a seguito delle disposizioni del Cdc, Hal ha deciso di annullare le crociere programmate dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. I viaggi più lunghi in Asia, Australia e Nuova Zelanda, Sud America sono stati cancellati fino a metà aprile 2021, mentre gli itinerari di otto giorni con scalo negli Stati Uniti non riprenderanno fino al 1° novembre 2021.

La compagnia ha reso noto che i viaggi già prenotati verso Sud America a bordo di Westerdam, in Asia a bordo di Noordam e in Australia e Nuova Zelanda, a bordo di Oosterdam, nonchè le prenotazioni per il viaggio di Voyage of the Vikings, programmato per il 9 luglio 2021, saranno riprenotati in periodi simili nel 2022.



Seaburn

Anche Seabourn ha deciso di annullare alcuni viaggi previsti nel 2021, per allinearsi alle disposizioni del Cdc.



Sono stati cancellati alcuni degli itinerari Seabourn Odyssey previsti dal 16 gennaio al 5 novembre 2021. Restano, invece, confermate le crociere di sette giorni in Alaska, British Columbia e sulla costa del Pacifico.



Dal 22 luglio al 6 novembre 2021, invece, Seabourn Quest non farà scalo negli Stati Uniti.