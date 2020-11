Princess, stop alle crociere fino a marzo 2021

Princess Cruises ferma fino alla prossima primavera. La compagnia di crociere ha prolungato la sospensione degli itinerari fino al 31 marzo 2021, a seguito delle indicazioni del Cdc (il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla ripresa delle crociere negli Stati Uniti.

L’azienda, si legge su Travel Mole, sfrutterà i mesi di stop per attuare le misure necessarie per la ripresa in sicurezza dei viaggi.



La compagnia ha reso noto inoltre che gli itinerari più lunghi di 7 giorni negli Usa saranno sospesi per un altro anno e le crociere in programma da e verso il Giappone non saranno operate fino al 25 giugno 2021.



Le commissioni sulle prenotazioni già finalizzate saranno comunque corrisposte alle agenzie.