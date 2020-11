Alpitour Spa entra nel vivo. Un mese dopo l’annuncio da parte del Gruppo presieduto da Gabriele Burgio della fusione per incorporazione di Eden Viaggi Spa e Press & Swan Spa in un’unica (operativa dalla prossima primavera), parte il percorso di riorganizzazione, con la definizione di un nuovo organigramma della Divisione Tour Operating che possa garantire continuità e integrazione.

A Pier Ezhaya è stata assegnata la Direzione generale del tour operating. A lui riporteranno sia le funzioni di business sia quelle di staff, nonché i team Marketing & Social Media, affidati a Elena Usilla; l’area Sviluppo Strategico & Customer Care, seguita da Marco Maggioni; il Controllo di Gestione, diretto da Claudia Riccadonna e la Direzione Revenue & Digital, guidata da Paolo Meroni.



Area business

Per quanto riguarda l’area di business, la Direzione generale operativa è affidata a Giuliano Gaiba, a cui rispondono la Direzione Commerciale Trade, l’Operativo Vendite e la Direzione Prodotto. Quest’ultima vede Patrice Caradec a capo di Alpitour France, Franco Campazzo al vertice del cluster Mainstream e Paolo Guariento a capo del cluster Specialties.



La Direzione Commerciale Trade viene assegnata ad Alessandro Seghi, la cui squadra conta Angelo Cartelli (alla guida della struttura Vendite Trade Individuali) e Barbara Levi (area Gruppi & Mice. L’Operativo Vendite sarà invece guidato da Ornella Panzeri.



I network

Per quanto riguarda i due network di proprietà, Welcome Travel Group Spa & Geo Spa - entrambi controllati in joint venture con Costa Crociere - entra nel team di Welcome Travel Group Andrea Moscardini, che assume il ruolo di direttore network.