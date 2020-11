Earth Viaggi vince ai Lovie Awards per il sito web e la comunicazione social

“Questi premi dimostrano che non esistono limiti per chi crede fortemente in quello che fa. Lo abbiamo imparato nel corso dei viaggi che da oltre trent’anni il nostro grande team organizza nei quattro angoli del mondo”.

Con queste parole Bruno Gaddi, amministratore delegato di Earth Viaggi, commenta l’importante riconoscimento ricevuto dal tour operator nel corso dei Lovie Awards 2020, promossi a livello europea dalla prestigiosa International Academy of Digital Arts and Sciences. Earth Viaggi ha infatti vinto l’Oscar sia come miglior sito Web (categoria Travel&Tourism), sia quello per la migliore Comunicazione social con la pagina Facebook (categoria Lifestyle&Travel).



“Questo riconoscimento premia noi di Earth – conclude Gaddi -, ma premia anche tutti i viaggiatori che si sono affidati a noi nell’entusiasmante scoperta delle culture e nell’esperienza della natura. Le nostre parole d’ordine sono state affidabilità e sostenibilità: viaggiare in sicurezza e rispettare il Pianeta. E, aggiungerei, innovazione”.