Il Diamante riceve il premio Industria Felix

Nell’ambito del premio Industria Felix che viene riservato ogni anno alle aziende con bilanci virtuosi, quest’anno fra i premiati spicca il tour operator Il Diamante, parte di Quality Group.

Il Diamante rientra tra le 11 realtà premiate in Piemonte e tra le 122 scelte a livello nazionale operanti in 18 settori strategici, che si sono distinte per le performance gestionali, per l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità.



“Siamo molto onorati del riconoscimento conseguito; un successo che premia la storia di questa azienda nata nel Canavese 40 anni fa e cresciuta grazie all’impegno di tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione ed entusiasmo puntando sempre alla qualità del prodotto e servizio offerti. In tutta la storia del nostro brand, non avevamo mai vissuto una congiuntura così grave come quella che stiamo attraversando, ma sono certo che sarà grazie all'amore per il lavoro e per il viaggio che riusciremo a superare anche questo momento e l'onorificenza ricevuta servirà da stimolo per andare avanti con ancora più tenacia". dichiara Massimo D’Eredità (nella foto), general manager de Il Diamante.