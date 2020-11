di Oriana Davini

Se non fosse così particolare la situazione, potremmo scrivere di un vero e proprio sold out: oltre 100mila persone, infatti, hanno risposto all'appello lanciato via Facebook da Royal Caribbean per trovare volontari disposti a imbarcarsi sulle crociere test.

Il risultato forse ha sorpreso anche il ceo Michael Bayley, che sempre su Facebook ha annunciato la cifra tonda di 100mila risposte dopo solo quattro giorni dalla pubblicazione dell'annuncio.



L'operazione

Per il momento, riporta Travelmole, Royal Caribbean non si è sbilanciata sulla data delle partenze né sul processo di selezione dei crocieristi volontari, limitandosi a comunicare che "parte del processo affinché qualsiasi compagnia di crociera riceva l'approvazione dai CDC degli Stati Uniti per riavviare le crociere consiste nel condurre crociere di prova con passeggeri volontari a bordo".



La priorità, ha ribadito la compagnia, che nei prossimi giorni inizierà a mettersi in contatto con chi ha espresso disponibilità a imbarcarsi, "è garantire che possiamo esercitare tutte le nostre misure in modo completo e sicuro, assicurandoci di offrire al contempo una vacanza memorabile".