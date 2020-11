Campagne Google Ads, uso dei social, restyling del sito e web marketing: l'emergenza sanitaria ha spinto le Pmi italiane, storicamente meno attive sui progetti digitali, a rivedere il modo di cercare clienti e i canali di vendita, aumentando la propria digitalizzazione.

Secondo uno studio di Marketing01, negli ultimi quattro mesi sono cresciute dell'86 per cento le Pmi che hanno avviato almeno un'azione di web marketing. E il turismo, insieme al commercio al dettaglio di prodotti artigianali e alla ristorazione, è tra i settori che hanno incrementato di più la propria presenza online.



Il 78% ha scelto di investire sui social network, soprattutto Facebook e Instagram, il 62% ha modificato in modo importante il proprio sito, creando anche sezioni e-commerce, mentre un'azienda su due ha avviato almeno una campagna di Google Ads.



Aumenta anche la presenza su nuovi canali di vendita come Google Shopping, piattaforme di vendita online, e-commerce propri oppure raccolta di ordini tramite Whatsapp e social. O. D.