Lo sguardo è puntato al 2021, quando tutti i big del mondo crocieristico contano di tornare in mare anche per quanto riguarda il mercato statunitense. Ma quello che emerge dall’osservatorio privilegiato di Expedia è che nel pubblico degli appassionati del settore sta continuando a crescere la voglia di tornare in crociera e le ricerche legate a questo settore stanno aumentando in maniera continua.

Secondo l’analisi della Ota tra agosto e settembre le ricerche a livello globale sono aumentate del 30 per cento e le destinazioni analizzate spaziavano dai tradizionali Caraibi e Bahamas all’Europa, senza tralasciare l’Alaska. Non solo. una promozione del 24-26 settembre gestita da Expedia Cruises e Princess Cruises ha prodotto quasi 9.000 passeggeri prenotati nelle crociere del 2021 e 2022. Di questi, un terzo era per i Caraibi.



Segnali positivi

“Il 2020 è stato senza dubbio uno degli anni più difficili della storia per il settore crocieristico, ma questi primi segnali di ripresa sono estremamente incoraggianti - ha affermato Matthew Eichhorst, vicepresidente crociere globale di Expedia Group, in un comunicato -. Sebbene sappiamo che il settore deve ancora affrontare una serie di ostacoli, siamo ottimisti sul fatto che la domanda sia presente”.