Frank Del Rio, Ncl: “Ripartenza a tappe. Crociere di prova da gennaio 2021”

I marchi appartenenti a Norwegian Cruise Line Holdings - Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises - potrebbero riprendere le crociere di prova all'inizio di gennaio, come ha confermato il ceo Frank Del Rio (nella foto).

I protocolli

Come riportato da Travel Weekly, il Centers fo Disease Control ha ordinato a tutte le navi da crociera di condurre crociere di prova prima di riprendere le operazioni per dimostrare la piena efficienza dei protocolli di sicurezza anti Covid-19. Del Rio ha specificato che mentre altre compagnie potrebbero lanciare quelle crociere in dicembre, Ncl Holdings aspetterà.



Sicurezza al 100 per cento

"Questa non è una gara - ha detto -. Vogliamo ottenere un risultato sicuro al 100 per cento. C'è ancora molto da imparare su come implementare i 74 consigli del protocollo Healthy Sail, insieme alle normative delineate dal Cdc". Del Rio ha aggiunto che mentre il protocollo Cdc "ci consente di compiere i primi passi definitivi verso la ripresa, ma c'è ancora tanta strada da percorrere prima del totale recupero”. E se le direttive del Cdc rappresentano quelle che Del Rio chiama "il primo passo", incognite legate ad esempio al trasporto aereo e all’apertura dei porti restano tra le molte questioni che devono essere risolte affinché la crociera torni a pieno regime.



Le previsioni

"Ci sono molti ostacoli da superare, ma siamo preparati, abbiamo la liquidità necessaria e li affronteremo".

Del Rio ha definito la notizia del successo delle sperimentazioni sui vaccini Pfizer "una pietra miliare significativa e probabilmente la prima di molte scoperte sul fronte dei vaccini".

Data l'ultima direttiva del Cdc e lo stato attuale della pandemia, Del Rio ha detto che si aspetta che l'intera flotta di Ncl Holdings sia operativa e funzionante in sei-nove mesi. "Considero il 2021 come un anno di transizione. Credo che la nostra intera flotta sarà operativa entro la seconda metà del 2021, in modo che il 2022 diventi il primo anno dal 2019 in cui possiamo operare con l'intera flotta per l'intero anno. Il 2022 è la strada verso una normalizzazione che si porterà a compimento nel 2023”.