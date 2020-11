Sos Travel lancia il portale RomaWineTour.com per esperienze sul territorio

Sos Travel partecipa all’edizione virtuale 2020 del Wtm presentando il portale RomaWineTour.com, esperienze di vino accessibili da Roma. Si tratta di un’offerta di degustazioni, visite alle cantine, passeggiate nei vigneti nel territorio dei Castelli Romani.

L’operatore, che organizza escursioni, city break e tour guidati nelle principali destinazioni europee, ha dato vita a un portale specializzato sulle esperienze di vino, realizzato in collaborazione con alcuni storici produttori del Lazio. Il sito sarà online entro la primavera e gli utenti potranno scegliere tra tante diverse esperienze di vino, vendute come day tour da Roma o come pacchetti con pernottamento.

Non mancherà una sezione dedicata al Mice, con proposte per organizzare eventi e attività di team building, con al centro sempre le esperienze legate alla produzione e alla conoscenza del vino.



Le agenzie di viaggi avranno un canale dedicato e commissioni sul venduto. “Un progetto ambizioso - ha spiegato Stefano Iannucci, direttore commerciale di Sos Travel - che darà impulso ad un nuovo modo di vivere i dintorni della Capitale, in luoghi storici della produzione del vino. L’obiettivo è colmare una lacuna nel mercato e diventare il principale operatore di esperienze di vino a Roma con un prodotto realizzato in collaborazione con i nostri partner sul territorio”. L’offerta sarà disponibile in italiano, inglese e polacco.