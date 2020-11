Come si viaggerà dopo il Covid, la wishlist degli italiani

Come si tornerà a viaggiare non appena questo incubo sarà finito? Quali saranno le destinazioni del cuore del dopo-pandemia? L’altrove per definizione, il relax assoluto, la vera modalità offline che consente di distaccarsi dagli impegni del quotidiano è il viaggio verso mete esotiche. Se le Maldive restano in testa alla classifica dei sogni, anche Thailandia, Madagascar e Seychelles sono tra i Paesi più sognati, come conferma KiboTours, tour operator specializzato in viaggi nel Sud-Est asiatico.

Tra enogastronomia e relax

Per chi, invece, preferire restare all’interno dei confini nazionali la scelta può orientarsi sui tour enogastronomici, come in Sicilia, dove il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury e Wine Resort di Marsala propone soggiorni all’insegna della degustazione di vini pregiati, così come la Tenuta Neri di Linguaglossa (CT), che offre l’esperienza di una winery autentica a Casa Arrigo, con percorsi di wine tasting.



I viaggi in auto continueranno a essere per molto tempo quelli privilegiati dagli italiani. Ecco allora che spostandosi in auto in Trentino si può fare tappa al Grand Hotel Imperial di Levico Terme (TN), già amato dall’imperatrice Sissi, e in Umbria all’Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG), per poi visitare Perugia, Cortona e Arezzo. E ancora giù, verso Sud, in Basilicata, dove si trova l’antico frantoio convertito in boutique hotel Borgo San Gaetano. Poi la magia del Salento, dove c'è il raffinato Relais Palazzo Zaccaria.