Turismo e sport, via al portale dei Borghi di Aics Travel

Un portale a disposizione dei Borghi italiani, per fornire loro uno strumento di marketing e promozione che conta su un pubblico di 1,2 milioni di potenziali visitatori: gli associati Aics.

Porta infatti la firma di Aics Travel ‘I 1500 Borghi di Aics’, il nuovo strumento web che parte da un’idea di G. B. Merigo, amministratore delegato del tour operator della galassia dell’Associazione Italiana Cultura e Sport.



“L’idea di Merigo per i borghi - spiega il presidente Aics Bruno Molea - è totalmente sinergica con la nostra vocazione: Aics organizza migliaia di eventi sportivi ogni anno che danno vita a un turismo dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie, delle comunità locali. Ora possiamo offrire una robusta boccata di ossigeno ai piccoli centri massacrati dalla pandemia. Perché quando muovi la gente muovi l’economia”.



Un database online

Il portale presenta i 1.500 Borghi di Aics Travel agli associati Aics e a tutto il pubblico dei consumatori: un database online nel quale tutti i borghi sono geolocalizzati, con sintetiche informazioni di base. I singoli Comuni possono chiedere ad Aics Travel di partecipare al progetto in due diverse formule, aggiungendo immagini e informazioni più ampie e dettagliate sulla loro offerta di turismo.



Le caratteristiche dei Borghi Aics

Tra le peculiarità che distinguono i borghi Aics la loro dotazione di impianti per lo sport, la lontananza dagli snodi di grande comunicazione stradale, quindi dall’inquinamento acustico o dell’aria, la ricchezza del patrimonio ambientale e storico e delle botteghe artigiane e poi ancora la presenza di una rete ricettiva minima anche nelle immediate vicinanze e di spazi giusti per manifestazioni all’aperto tutto l’anno.



Le agenzie di viaggi possono partecipare al progetto collaborando con i 140 Comitati di Base Aics, proponendo prodotto strutturato sul proprio territorio. Inoltre il prodotto Aics Travel è disponibile per tutti i clienti delle agenzie che siano associati ad Aics.