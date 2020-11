A seguito del blocco nazionale annunciato dal Governo greco per contenere la pandemia di coronavirus, Costa Crociere ha deciso di sospendere temporaneamente le crociere di Costa Deliziosa in Grecia.

La nave, attualmente in viaggio, terminerà l’itinerario in corso il 7 novembre a Trieste, per poi fermare le operazioni per sette settimane fino al 26 dicembre.



Le cancellazioni

Saranno perciò annullati i viaggi del 7, 14, 21 e 28 novembre e del 5, 12 e 19 dicembre.



Costa Deliziosa tornerà a salpare il 26 dicembre con un itinerario italiano lungo l'Adriatico e il Mediterraneo orientale. Ulteriori destinazioni si aggiungeranno nelle prossime settimane.



Costa Crociere, fa sapere l’azienda in una nota, sta progressivamente informando i passeggeri interessati dallo stop.



Costa Smeralda, la seconda nave Costa attualmente in servizio, continuerà le sue crociere in Italia come da programma.