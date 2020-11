Msc sospende le crociere di Magnifica. Gli itinerari di Grandiosa estesi anche al 2021

Stop alle crociere di Msc Magnifica fino al prossimo 18 dicembre. Lo ha annunciato la compagnia spiegando che la decisione è stata presa in seguito alle restrizioni messe in atto a seguito della pandemia in due mercati chiave come quello della Germania e della Francia, clienti di riferimento per questi itinerari. La nave effettuava tour di dieci giorni tra Italia, Grecia e Malta.

Nessuno stop invece per l’altra nave in attività in questo periodo, ovvero Msc Grandiosa. Gli itinerari in programma nel Mediterraneo Occidentali tra Italia e Malta proseguiranno come previsto e verranno estesi anche nel 2021 fino alla fine di marzo.



Nei giorni scorsi aveva anche annunciato un’ulteriore proroga dello stop temporaneo delle crociere negli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2020. La decisione riguarda gli itinerari di tre navi con base in Florida: Msc Seaside a Port Canaveral, Msc Meraviglia e Msc Armonia entrambe a PortMiami.