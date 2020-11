Best Tours e Metamondo, i patron di Arkus Network arrestati per bancarotta

di Amina D'Addario

Salvatore e Walter Tuttolomondo sono stati arrestati questa mattina con l'accusa di bancarotta fraudolenta. I patron di Arkus Network, società che nel 2019 rilevó insieme al Palermo Calcio anche brand storici del turismo come Best Tours, Metamondo e Amandatour, sono finiti nel mirino di un'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo.

Come riporta repubblica.it, sui fratelli Tuttolomondo pendono le accuse di bancarotta, indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio e altri reati relativi alla gestione del Palermo Calcio. In pratica avrebbero svuotato le casse del club rosanero che stava per essere dichiarato fallito sottraendo denaro ai creditori.



Dopo la retrocessione della squadra in serie C nella primavera dello scorso anno, di Arkus Network si erano completamente perse le tracce. E anche l'avventura nel turismo, che era cominciata con il roboante annuncio da parte di Salvatore Tuttolomondo della creazione di un "terzo polo", era presto naufragata con il fallimento di tutti marchi acquisiti.