P&O Cruises apre le prenotazioni per l'estate 2022

P&O Cruises ha messo in vendita anticipatamente i suoi itinerari per l'estate 2022, puntando sul ruolo chiave giocato dagli agenti di viaggi.

Come segnalato da Travelmole, P&O ha attivato da oggi la pre-registrazione per le vacanze estive 2022, con tutte le vacanze in vendita da mercoledì 11 novembre. Si tratta di oltre 150 itinerari da Southampton e crociere abbinate al volo nel Mediterraneo, in vendita con una promozione speciale che prevede il versamento di un deposito del 5%.



Tutte le offerte sono disponibili fino al 14 dicembre 2020. Le crociere vanno da soggiorni di quattro notti verso Amsterdam fino a un itinerario di 30 notti in Nord America e Canada. L'estate 2022 sarà poi la seconda stagione della nuova nave Iona, in navigazione nei fiordi norvegesi con itinerari di sette notti da Southampton.



Il vicepresidente vendite e marketing Alex Delamere-White ha affermato che gli agenti di viaggi stanno compiendo un "lavoro straordinario in circostanze quasi impossibili". Ha aggiunto che l'interesse dall'estate 2021 in poi è sempre forte e le nuove restrizioni non dovrebbero cambiare le prospettive a lungo termine e la fiducia nelle vacanze e nelle crociere.