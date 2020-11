Tui rivede i piani e conferma che sospenderà voli e pacchetti turistici dall'Inghilterra e dal Galles dall’entrata in vigore dello stop ai viaggi tra il 5 novembre e il 2 dicembre, mentre le vacanze dalla Scozia continueranno come previsto.

Tutte i viaggi in partenza dal Regno Unito tra lunedì 2 novembre e mercoledì 4 novembre si svolgeranno invece normalmente.

Come riportato da Travelmole, malgrado diverse restrizioni in vigore per la Scozia, i pacchetti vacanze in partenza da lì procederanno regolarmente. Tutti i clienti con prenotazioni di solo soggiorno possono comunque viaggiare se lo desiderano, oppure possono scegliere di modificare gratuitamente la prenotazione.



Anche il lancio del programma Tui River Cruise è posticipato, con tre navi che entreranno in servizio in marzo e aprile 2021. Tui River Cruise doveva originariamente essere lanciata a marzo di quest'anno, quindi la data di lancio è stata posticipata al 26 novembre, prima di essere rinviata nuovamente alla prossima primavera.



Nel frattempo, la programmazione estiva 2022 di Tui è disponibile già da oggi. Andrew Flintham, amministratore delegato di Tui Uk e Irlanda, ha dichiarato: "L'ultima decisione del Governo britannico di implementare un secondo blocco nazionale è un altro duro colpo per l'industria dei viaggi, che è già stata messa in ginocchio dopo quasi otto mesi di incertezza continua. Tuttavia, la salute deve essere la priorità in questo momento e quindi non possiamo portare i clienti in vacanza dall'Inghilterra e dal Galles dal 5 novembre al 2 dicembre. Queste nuove misure ribadiscono l'importanza vitale di un passaggio ai test in aeroporto per consentire a coloro che vogliono viaggiare di farlo in sicurezza. Continueremo a monitorare le indicazioni del Governo e a rivedere la nostra programmazione in linea con queste decisioni".