Norwegian Cruise Line prolunga la sospensione delle crociere fino a fine anno

Il Gruppo Norwegian Cruise Line ha annunciato il prolungamento della sospensione dei viaggi delle compagnie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises fino al 31 dicembre 2020.

La compagnia di crociera non smette tuttavia di lavorare alla ripartenza e, come evidenziato in una nota, continuerà a collaborare con i governi e le autorità sanitarie pubbliche locali, lavorando con i suoi consulenti esperti sull'Healthy Sail Panel in modo tale da metter ein atto tutte le misure necessarie per proteggere ospiti, equipaggio e comunità visitate non appena sarà possibile ripartire.