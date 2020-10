Aida Cruises, sospese le crociere di novembre

Aida Cruises ha deciso di annullare tutte le crociere di novembre. Secondo quanto riporta Travel Weekly, il marchio tedesco del Gruppo Costa ha annunciato di voler sostenere il Governo di Angela Merkel nel contenimento dei contagi da Covid-19, sospendendo temporaneamente le partenze.

“Sappiamo quanto la decisione possa deludere i nostri ospiti, ma speriamo che possano comprendere che la salute e la sicurezza sono al momento la principale priorità”, ha spiegato l’azienda.



Come la Francia, la Germania ha disposto un lockdown parziale del Paese, con la chiusura per quattro settimane di bar, ristoranti e delle strutture commerciali e ricreative non essenziali.