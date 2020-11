Non solo hotel e case vacanza. Ora anche le compagnie di crociera strizzano l’occhio agli smart worker, offrendo soluzioni per lavorare comodamente “vista mare”. È il caso di Msc, che di recente ha abbracciato il nuovo trend della workation, lanciando la formula ‘Smartworking@sea’.

La compagnia offre così, fino al 9 novembre, la possibilità di prenotare veri e propri itinerari di 10 giorni e 7 notti a bordo di Msc Magnifica e Msc Grandiosa, con ‘uffici vista mare’ e pacchetto ‘Browse and Stream’ incluso nella tariffa per navigare senza limiti per tutta la durata della crociera. I passeggeri avranno così modo di coniugare lavoro e relax con la propria famiglia.



Flessibilità

E viste le repentine evoluzioni dovute alla pandemia, per agevolare i viaggiatori, Msc Crocere garantisce massima flessibilità sulle prenotazioni con la formula ‘Sereno e Sicuro’, che prevede il cambio data gratuito entro 48 ore dalla data di partenza. La tariffa include inoltre Piano di Protezione Covid (Cpp), una polizza assicurativa che garantisce copertura dal momento della conferma della prenotazione fino al momento dello sbarco su tutti i rischi derivati da infezione Covid-19, come la cancellazione del pacchetto di viaggio, le spese di rimpatrio, quarantena, assistenza medica e relative spese ed ospedalizzazione.