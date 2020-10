Tui, test gratuiti a chi prenota un viaggio a Saint Lucia

Un kit di test gratuiti a chi acquista un viaggio a Saint Lucia. Questa la trovata di Tui per riportare i clienti a viaggiare e dare un impulso alle prenotazioni sul lungo raggio.

L’operatore tedesco corre in aiuto di quanti stanno rinunciando a sportarsi per non trovarsi nel vortice dei tamponi, offrendo, si legge su Travel Mole, la possibilità di richiedere un servizio di test pre-partenza gratuito al momento della prenotazione.



L’opzione è valida su tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 22 ottobre 2020, per partenze programmate prima del 30 aprile del prossimo anno.



Il servizio deve però essere richiesto con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, per consentire l’elaborazione del test.



Per chi invece decida di acquistare solamente volo o alloggio, l’operatore offre, inoltre, la possibilità di acquistare il test a prezzo agevolato.