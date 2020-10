Element, viaggi di lusso e magia per i super ricchi

Si chiama Element Lifestyle, è basato negli Stati Uniti ma lavora in tutto il mondo. E ha una mission: realizzare desideri e “portare la magia nella vita dei nostri clienti”.

Così Michael Albanese, il fondatore dell’azienda, cerca di descrivere il suo lavoro: “Penso che la descrizione migliore sia che siamo una società di viaggi di lusso e concierge che serve famiglie ultra high net. Certo, la maggior parte del nostro business è realizzare viaggi personalizzati e di fascia alta in tutto il mondo, ma quello che privilegiamo è creare esperienze memorabili per i nostri clienti, che possono o meno essere correlate ai viaggi”.



Ed è così che Element sta affrontando questo periodo di pandemia: concentrandosi sulle esperienze, che possono essere anche vicino alla porta di casa.



I pinguini in affitto

Balzato agli onori delle cronache per aver ‘affittato’ tre pinguini per un intero pomeriggio per sorprendere la fidanzata di un cliente, Albanese spiega cosa Element intenda per lusso: “È una parola sicuramente abusata nel nostro mondo – dice -. Quello che è lussuoso per una persona non lo è per l’altra. Quindi, il nostro compito è sviluppare un rapporto così stretto con i nostri clienti, che abbiamo una vera comprensione di come ognuno di loro definisce il lusso”.



In sostanza, dice Albanese, per i clienti come i suoi, che spendono da 100.000 a 200.000 dollari a viaggio, attendersi un trattamento upper level è naturale. “Dove noi eccelliamo o cerchiamo di eccellere è nel fornire qualcosa di inaspettato, un dettaglio o un momento che il denaro non può comprare, ma che esalta il lusso in modo memorabile e significativo. La realtà è che i nostri clienti possono permettersi di pagare per tutto il lusso del mondo. Ma, dove si fa la differenza, è nel servizio, l'attenzione ai dettagli e all'empatia che puoi estendere per rendere la loro esperienza eccezionale”.



Bocelli e le esperienze eccezionali

Un esempio lampante è quello che racconta a TTG Luxury: “Fra i nostri clienti c’è un appassionato cantante. Il suo più grande desiderio era duettare con Andrea Bocelli (nella foto) e noi siamo riusciti a realizzarlo, creando un piccolo evento con un pubblico selezionato e portando il tenore sul palco con il nostro cliente”. Il lusso, quindi, “non è davvero una destinazione, ma uno stato d'animo”.



Per realizzare questo tipo di esperienze, Element lavora per un gruppo abbastanza ristretto di clienti: “Abbiamo un sistema di fee annuale, e poi ovviamente ogni viaggio o servizio viene pagato a parte. Ma questo ci garantisce una base di clientela fissa, circa 150 pax, che è la misura giusta per poterli seguire a fondo e personalizzare le esperienze di ciascuno nella maniera più accurata”.