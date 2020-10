Sporting Vacanze invita le agenzie all'appuntamento con il fotografo

Sporting Vacanze continua il suo lavoro al fianco del trade proponendo una formazione a tutto tondo che coinvolga le agenzie in programmi non solo di crescita professionale, ma anche in esperienze virtuali vista l’attuale situazione, utili ad arricchire il proprio bagaglio di comunicazione nel business social.



L’ultima novità partirà domani, 30 ottobre, e sarà rivolta agli agenti di viaggi iscritti al gruppo Facebook ‘Sporting Vacanze Community’. Si tratta di un appuntamento con il fotografo professionista Claudio Colombo che illustrerà attraverso ospiti illustri nel mondo della fotografia il valore della realizzazione di un’immagine di alta qualità legata al mondo dei viaggi, trasportabile nella proprie vetrine online.

L’appuntamento è domani alle 18.00 live su Sporting Vacanze Community .